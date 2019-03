Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit brennendem Pkw

Trebur (ots)

Unfallort: L 3012, km 3,000, Gemarkung Trebur Unfallzeit: Donnerstag, 28.03.2019, 00:40 Uhr

Ein 22-jähriger Rüsselsheimer befuhr die L 3012 von Geinsheim kommend in Richtung Terbur. Etwa 300 m vor Trebur, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Mercedes und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde ein Leitpfosten herausgerissen und der Pkw stieß frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug herumgeschleudert und stieß mit der Beifahrerseite gegen den nächsten Baum. Der Mercedes fing Feuer, welches durch die FFw Trebur gelöscht werden konnte. Grund für dieses Manöver war offensichtlich überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholgenuss. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Der junge Mann wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung ins KKH Groß-Gerau verbracht werden. Dort wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 8.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152 175-13

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell