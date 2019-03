Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal-Böllstein: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Brombachtal (ots)

Auf der Kreisstraße 88 verlor ein 30-jähriger Autofahrer aus Mannheim am Montagmittag (25.03.) die Kontrolle über sein Auto und landete im Erdhaufen, als er einem Motorrad ausweichen musste. Gegen 12.30 Uhr fuhr der 30-Jährige, aus Brensbach kommend, mit seinem Auto in Richtung Böllstein, als der Motorradfahrer in einer Linkskurve in seine Fahrspur geraten sein soll. Daraufhin verlor der Mannheimer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte, auf der gegenüberliegenden Spur, in einen Erdhaufen. Der Fahrer des Motorrades fuhr einfach weiter. Der am Auto entstandene Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Beamten der Polizeistation in Höchst suchen nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Motorradfahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06163/941-0 zu melden.

