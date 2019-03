Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Elektrogrill löste wohl Brand im Mehrfamilienhaus aus

Ober-Ramstadt (ots)

Die Wohnung einer 89-jährigen Frau in der Bücherstraße ist nach einem Brand am Mittwochmorgen (27.03.) unbewohnbar. Das Feuer brach gegen 10 Uhr in der Küche der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Den örtlichen Feuerwehren aus allen Stadtteilen Ober-Ramstadts gelang es, den Brand zu löschen. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt an einem Elektrogrill das Feuer entfacht haben. Die 89-jährige Bewohnerin versuchte noch den Brand zu löschen, was ihr aber nicht mehr gelang. Anschließend konnte sie sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die 89-Jährige sowie eine 60-jährige Anwohnerin mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei zwei weitere Anwohner bestand ebenfalls der Verdacht auf eine Rauchvergiftung, welche glücklicherweise nicht weiter behandelt werden mussten. Weil die Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar ist, unterstützt das Ordnungsamt der Stadt Ober-Ramstadt die Frau bei der Suche nach einer geeigneten Bleibe. Wie hoch der durch den Brand entstandene Sachschaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

