Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 69-jährige Meschederin schwer verletzt (Mes)

Meschede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im "Rebell" wurde am Montag eine 69-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Um 10.40 Uhr fuhr eine 53-jährige Autofahrerin in Richtung Franz-Stahlmecke-Platz. Als die Seniorin auf die Straße trat, kam es zum Zusammenstoß. Die Meschederin stürzte und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

