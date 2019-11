Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fortschreibung der Pressemitteilung "Hochwertiger BMW M5 X-Drive in Rhynern entwendet" vom 19.11.2019, 8.53 Uhr

Bild-Infos

Download

Hamm/Dresden (ots)

Gestohlener BMW aus Rhynern in der Nähe von Dresden nach Verfolgungsjagd gestellt

Ein am heutigen frühen Morgen auf der Unnaer Straße entwendeter BMW konnte im Verlauf des Vormittags auf der Bundesautobahn 17 in der Nähe von Dresden gestellt werden. Zunächst sollte der Luxuswagen, der mittlerweile mit niederländischen Kennzeichen ausgestattet war, von einer gemeinsamen Fahndungsgruppe der Bundes- und Landespolizei angehalten und kontrolliert werden. Anschließend kam es zu einer filmreifen Flucht. Am Ende des Coschützer Tunnels verlor der Fahrer jedoch gegen 8.50 Uhr die Kontrolle über die Limousine und krachte gegen eine Leitplanke. Anschließend versuchte der Fahrer, zu Fuß zu flüchten. Den Einsatzkräften gelang es jedoch schnell, den Fahrzeugdieb einzufangen und vorläufig festzunehmen. Es soll sich dabei um einen 30-jährigen Mann aus Polen handeln. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahn in Fahrtrichtung Prag vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell