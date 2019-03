Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 12.00 Uhr: 4 Unfälle und 2 Einbrüche

Aalen (ots)

Pedelec-Fahrer verletzt Remshalden

Ein 60-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 15.30 Uhr, die Eisenbahnstraße in Remshalden mit seinem Pedelec. Dabei streifte er aufgrund ungeklärter Ursache einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Sattelauflieger. Der Pedelec-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Einbruch in Lebensmitteldiscounter Berglen, Oppelsbohm

Durch ein aufgehebeltes Fenster drang ein Unbekannter am Sonntag gegen 1.15 Uhr in die Räumlichkeiten des Lebensmitteldiscounters in Oppelsbohm ein. Hierbei wurde der Alarm ausgelöst, sodass der Täter anschließend ohne Beute flüchtete. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 zu wenden.

Wohnungseinbruch Weinstadt, Beutelsbach

In der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.30 Uhr wurde am Samstag in ein Wohnhaus in der Straße Am Hirtenplatz eingebrochen. Die Diebe durchsuchten diverse Räume des dreistöckigen Hauses und flüchteten anschließend mit der Beute. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die weitere Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151 950422) zu wenden.

Auffahrunfall Backnang

Aufgrund eines Fahrzeugdefekts blieb ein Mitsubishi am Samstag gegen 19 Uhr an der Krähenbachkreuzung stehen. Infolgedessen kam es zu einem Rückstau. Eine 27-jährige VW Golf-Fahrerin erkannte die verkehrsbedingt bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf einen BMW auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen vor ihm stehenden Opel Astra aufgeschoben. Es kam zu einem Gesamtschaden von mehr als 20.000 Euro.

Fahrer im Unterzucker Schwaikheim

Ein 82 Jahre alter Autofahrer sorgte am Samstag um 13 Uhr in Schwaikheim für Aufsehen. Er befuhr mindestens zehn Mal den Kreisverkehr in der Ortsmitte, überfuhr dabei die mittlere Fahrbahnbegrenzung und blieb schließlich mitten im Kreisverkehr stehen. Wie sich während der Polizeikontrolle herausstellte, war der Autofahrer in Unterzucker geraten und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen oder durch den Autofahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden (Tel. 07195 6940) zu melden.

Unfall nach dem Überholen - Zeugen gesucht Backnang

Zu schnell war ein 24-Jähriger mit seinem BMW zwischen Sachsenweiler und Backnang am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr unterwegs. Nachdem er am Ortsausgang Sachsenweiler einen bislang unbekannten PKW überholt hatte, kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve in das rechte Bankett und prallte anschließend in das Brückengeländer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Die Polizei Backnang nimmt Hinweise zu dem Unfall, insbesondere auch zu dem überholten PKW, unter der Tel. 07191 9090 entgegen.

