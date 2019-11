Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebe festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Ladendiebe (35 und 36 Jahre) nahm die Polizei am Montag, 18. November 2019, nach einem Ladendiebstahl im Kaufhof an der Bahnhofstraße fest. Gegen 15.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie die beiden Tatverdächtigen hochwertiges Parfüm einsteckten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten brachten die beiden Ladendiebe, die keinen festen Wohnsitz haben, in das Polizeigewahrsam. Bei einem der Verdächtigen konnten bei der Durchsuchung Drogen aufgefunden werden. (hei)

