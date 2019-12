Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Computer entwendet

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Freitagmittag, 14.30 Uhr bis Samstagmorgen, 08.00 Uhr drangen unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise in eine Wohnung in der Neulandstraße ein. Aus der Wohnung entwendeten sie einen Tower-Computer. Zeugen, die im Tatzeitraum Personen gesehen haben, die im Bereich des Tatortes einen größeren Computer mit sich führten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

