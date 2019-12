Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Weitere Einsätze für die FW Ennepetal

Ennepetal (ots)

In der Nacht vom 06. auf den 07.12.2019 wurden die Ereignisse nicht weniger für die Feuerwehr Ennepetal. Um 23:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person an der Holthauser Talstraße. Diese wurde durch den Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus transportiert. Gegen 3:34 Uhr wurde die Kreisleitstelle durch eine Brandmeldeanlage auf ein Schadensereignis an der Loher Straße informiert. Vor Ort konnte schnell eine Fehlalarmierung festgestellt werden. Der Einsatz endete um 4:45 Uhr. Die oben genannte Einsatzstelle wurde um 5.40 Uhr erneut angefahren. Wieder handelte es sich um eine Fehlalarmierung seitens der Brandmeldeanlage. Der Einsatz endete um 6:10 Uhr.

