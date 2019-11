Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Person vom Fahrrad geschubst

Schlüsselbein gebrochen

Kevelaer (ots)

Am Freitag, 08.11.19, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Radfahrer aus Kevelaer mit einem Freund den Kreuzweg als ihnen ein Pärchen zu Fuß entgegen kam. Als sich der 13-Jährige und das Pärchen auf gleicher Höhe befanden, holte die männliche Person plötzlich aus und schubste den 13-Jährigen vom Fahrrad. Dieser zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu, konnte aber das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Tatverdächtiger konnte als männlich, ca. 170 -180 cm groß, mit kurzen dunkelblonden Haaren und Seitenscheitel beschrieben werden. In seiner Begleitung befand sich eine weibliche Person mit dunkel gelockten Haaren. Sie trug eine auffällig gelbe Jacke. Hinweise an die Polizei Kevelaer unter der Nummer: 02832/9200.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve