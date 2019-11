Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch/Weeze - Auto gestohlen - Unfall gebaut

Goch/Weeze (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, 07.11.2019, von der Marienwasserstraße in Goch einen braunen Mercedes-Benz E Klasse mit Gelderner Kennzeichen entwendet und nur knapp drei Kilometer weiter auf der Alten Bahn im Kreuzungsbereich Oberhelsum/Kendelweg einen Verkehrsunfall verursacht. Die Streife war am Donnerstag gegen 07.45 Uhr informiert worden und fand das Fahrzeug verlassen und mit eingeschaltetem Warnblinklicht nach rechts gekippt an einer Hecke. Die Besitzer, die zuhause angetroffen wurden, sagten aus, das Fahrzeug noch gegen 21.30 Uhr von ihrem Balkon aus gesehen zu haben. Die Polizei Goch, Telefon 02823-1250, sucht nun Zeugen, die entweder Angaben zum Diebstahl oder zum Verkehrsunfall machen können. (SI)

