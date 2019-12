Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend in der Zeit zwischen 17.30 und 19.15 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Wohnhaus an der Posener Straße die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier durchsuchten sie diverse Schränke in mehreren Räumen. Über das mögliche Diebesgut liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum in der Nähe aufgefallen sind richten Sie bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

