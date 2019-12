POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich angetrunken war der 56-jährige Lenker eines VW Golf, der in der Nacht zum Sonntag gegen 01.45 Uhr die Karlstraße im Innenstadtbereich befuhr und dort durch die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Ravensburg einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnern festgestellt. Laut dem Ergebnis des Atemalkoholtests ist von einer Blutalkoholkonzentration von deutlich über zwei Promille auszugehen. Dem 56-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend im Zeitraum von 19.00 bis 21.00 Uhr in der Eisenbahnstraße im Bereich zwischen der Kreuzung Eisenbahnstraße / Maurerstraße und der Kreuzung Eisenbahnstraße / Untere Breite Straße ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß im genannten Zeitraum vermutlich beim Ausparken gegen die Heckseite eines in Richtung Innenstadt gesehen am linken Fahrbahnrand geparkten, blau lackierten Ford Fiesta mit Friedrichshafener Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen die unbekannte Lenkerin eines schwarz lackierten Pkw, die am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Springerstraße in Richtung Innenstadt befuhr und an der Einmündung der Springerstraße in den Aigenweg nach links in den Aigenweg einbog. Beim Abbiegevorgang missachtete die Unbekannte die Vorfahrt der von rechts auf dem Aigenweg heranfahrenden, 15-jährigen Lenkerin eines Fahrrades, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde die 15-Jährige leicht verletzt. Die Lenkerin des unfallverursachenden Pkw bat die Geschädigte um Nennung deren Telefonnummer, sie werde sich später bei ihr melden. Es blieb beim Versprechen, weshalb die Erziehungsberechtigte der 15-Jährigen den Verkehrsunfall am Freitagnachmittag bei der Polizei anzeigte. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang, zur Unfallverursacherin oder zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden. Der Pkw der Unfallverursacherin müsste am vorderen rechten Kotflügel leicht beschädigt sein.

Ravensburg

Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr erhielt eine betagte Rentnerin den Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Oberkommissar Schneider ausgab, um die Geschädigte in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer einer Betrugshandlung eignen. Die angerufene Rentnerin ließ sich nicht täuschen und verständigte das Polizeirevier Ravensburg über den Anruf.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ abrufbar.

Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) im Rahmen der Sendereihe "Vorsicht Falle" über solche Fälle berichtet. Die einzelnen Folgen der durch Rudi Cerne moderierten Präventionssendung laufen jeweils samstags um 15.15 Uhr im ZDF. Die bereits am 05.10.2019 ausgestrahlte Sendung, die sich unter anderem dem Themenbereich "Falsche Polizeibeamte" widmete, ist in der Mediathek des ZDF bis zum 17.04.2020 verfügbar. Link: https://www.zdf.de/gesellschaft/vorsicht-falle/vorsicht-falle-124.html

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag im Zeitraum von 11.00 bis 13.00 Uhr auf der Parkebene 1 des Parkhauses Untertor in der Adlerstraße ereignete. Der unbekannte Lenker eines vermutlich rot lackierten Pkw stieß beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Fahrzeugseite eines auf der Parkebene 1 stehenden, schwarz lackierten Audi A5. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden. Am unfallverursachenden Pkw könnten sich schwarze Lackantragungen befinden.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag im Zeitraum von 15.00 bis 15.15 Uhr in der Sterngasse auf dem Parkplatz hinter der dortigen Gaststätte "Zum Stern" ereignete. Die 73-jährige Lenkerin eines Volkswagens stieß beim Wenden auf dem Parkplatz gegen die hintere linke Seite eines Pkw. Ihren Angaben zufolge handelte es sich um einen rot lackierten Kleinwagen. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung eines möglicherweise entstanden Fremdschadens zu kümmern. Sie meldete sich später bei der Polizei. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zum Geschädigten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend gegen 18.00 Uhr auf der Kreisstraße 8025 zwischen Zollhaus und Bufler im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leutkirch-Süd ereignete. Der 52-jährige Lenker eines Mercedes-Benz S 400 befuhr die Kreisstraße in Richtung Tautenhofen und ordnete sich an der Kreuzung der Kreisstraßen 8025, 7910 und 8026 nach links ein, um in Richtung der Autobahnauffahrt in Richtung Lindau abzubiegen. An der Kreuzung entschloss er sich, doch nicht in Richtung der Autobahnauffahrt zu fahren und fuhr stattdessen nach rechts in Richtung der in Richtung Weipoldshofen führenden Kreisstraße 7910, wobei er die Fahrstreifenbegrenzung überfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 33-jährigen Lenker eines BMW 330i, der auf der Kreisstraße 8025 aus Richtung Zollhaus befuhr und die Kreuzung in Richtung Tautenhofen überqueren wollte. Beide an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall mit Verletzten

Verletzungen erlitten die Insassen eines Pkw bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 320 in der Ortsdurchfahrt Hiltensweiler ereignete. Der 72-jährige Lenker eines Ford Fiesta befuhr die Landesstraße 320 aus Richtung Neuravensburg in Richtung Wangen im Allgäu und überfuhr in der Ortsdurchfahrt vermutlich nach einer Blendung durch die tiefstehende Sonne über zwei Verkehrsinseln und die darauf aufgestellten Verkehrszeichen. Die Überfahrt über die Verkehrsinseln war so heftig, dass an dem Ford Fiesta die Airbags auslösten, weshalb der 72-Jährige und seine 55-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ford Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Leichte Verletzungen erlitt der 59-jährige Lenker eines Fahrrades, der am Samstagabend gegen 22.15 Uhr den Unteren Grabenweg befuhr und an der Kreuzung Bahnhofstraße / Unterer Grabenweg mit dem Mercedes-Benz eines 28-jährigen Pkw- Lenkers kollidierte. Der 59-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Am Pkw des 28-Jährigen wurde kein Unfallschaden festgestellt.

