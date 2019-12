POL-KN: B 31 bei Eriskirch: Schwerer Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Konstanz

Bei der Frontalkollision zweier Pkw am heutigen Montag gegen 15.15 Uhr auf der B 31 zwischen Eriskirch und Friedrichshafen-Ost wurden zwei Personen verletzt, es entstand Sachschaden von 33.000 Euro. Eine 54-jährige Mazda-Fahrerin geriet in Fahrtrichtung Friedrichshafen aus bisher unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda mit Anhänger. Der 38-jährige Fahrer befand sich gemeinsam mit seinem vierjährigen Kind in dem Wagen. Bei dem Aufprall verletzten sich die Mazda-Lenkerin und der Skoda-Fahrer schwer und wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, das Kind blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Während der Einsatzmaßnahmen war die B 31 bis etwa 17.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet, es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.

