Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer fährt 88-Jährige an

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, stand ein 60-jähriger Autofahrer aus Marl an einer Bushaltestelle auf der Akkoallee, in Höhe Rottstraße. Als er einen Linienbus sah, fuhr der 60-Jährige mit seinem Auto rückwärts, um dem Fahrer des Linienbusses Platz zum Anhalten zu verschaffen. Dabei hatte er nach eigenen Angaben aber wohl nicht bemerkt, dass zwischenzeitlich Fahrgäste aus dem Bus ausgestiegen waren und fuhr eine 88-jährige Recklinghäuserin an, die in der Gruppe der ausgestiegenen Fahrgäste stand. Die 88-Jährige stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

