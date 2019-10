Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Streitigkeiten auf dem Schulhof

Emsbüren (ots)

Bereits am 3. Oktober ist es gegen 16 Uhr auf dem Schulhof der Hauptschule Emsbüren zu Streitigkeiten gekommen. Ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann hatte dort eine Gruppe Jugendlicher angesprochen und sich über ihre zu laute Musik beschwert. Im Laufe des folgenden Streitgesprächs stieß der Mann einem der Jugendlichen mit der Hand gegen die Brust. Dieser strauchelte und fiel gegen dessen Fahrrad. Der etwa 1,80 Meter große Mann mit Dreitagebart ging anschließend in Richtung Schützenstraße weiter. Er war in Begleitung dreier Kinder. Hinweise zu dieser Person werden unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle entgegengenommen.

