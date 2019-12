Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Rabiater Fahrzeugführer

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 21.50 Uhr wurde ein Angestellter eines Einkaufsmarktes an der Ernst-Hilker-Straße durch einen Pkw-Fahrer angefahren und leicht verletzt. Der 38-jährige Mitarbeiter des Marktes sammelte gerade auf dem Parkplatz abgestellte Einkaufswagen zusammen, als der Fahrer eines Volvos mit Kölner Zulassung seinen Pkw direkt vor einem Notausgang parkte und diesen dadurch blockierte. Als er den Fahrzeugführer aufforderte, den Pkw zu entfernen, weigerte dieser sich zuerst, startete dann jedoch seinen Pkw und fuhr offenbar vorsätzlich gegen die Einkaufswagen, die gegen das Knie des 38-jährigen prallten. Als er den Fahrzeugführer fragte, was das denn solle, fragte dieser nur süffisant, "ob es denn auch wehgetan habe". Als der der Angestellte dies bejahte, entgegnete der Fahrer nur "schön!" und fuhr davon. Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen am Knie. Die Ermittlungen zur Feststellung des Volvo-Fahrers wurden eingeleitet, eine Strafanzeige wurde erstattet.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell