POL-F: 191204 - 1240 Frankfurt - Eckenheim: Nachtrag zur Meldung 191203 - 1239 - Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(hol) Wie hinlänglich bekannt kam es gestern Mittag gegen 13:10 Uhr an der Kreuzung Marbachweg / Eckenheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Fahrradfahrer, bei dem der Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun weitere Zeugen des Unfalls. Insbesondere Personen, die sich hinter den, an der Ampel wartenden, späteren Unfallbeteiligten befunden haben oder an der nagegelegenen U-Bahnhaltestelle warteten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 12. Polizeirevier unter 069 / 755-11200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

