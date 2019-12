Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Alkoholisiert Unfall verursacht

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag, gegen 17.50 Uhr fuhr eine 44-jährige Blombergerin auf der Ernst-Hilker-Straße mit ihrem Audi auf den VW einer 41-jährigen Detmolderin auf. Es entstanden an beiden Fahrzeugen relativ geringe Sachschäden. Schwerwiegender war, dass die unfallaufnehmenden Polizeibeamten bei der Verursacherin deutlichen Alkoholgeruch feststellten. Ein durchgeführter Test bestätigte dann die Vermutung auf einen zu hohen Alkoholkonsum vor Antritt der Fahrt. Die Dame gab daraufhin auch noch zu, Medikamente zu sich genommen zu haben, die an sich schon die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen und keinesfalls in Verbindung mit Alkohol zu sich genommen werden sollten. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein der Blombergerin.

