POL-LIP: Bad Salzuflen - Pkw kollidiert mit Radfahrerin

(LW) Am Freitagabend gegen 18.10 Uhr kam es an der Kreuzung Am Zubringer / Oerlinghauser Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 19-jähriger junger Mann aus Lage bog mit seinem VW von der Oerlinghauser Straße nach links auf die Straße "Am Zubringer" ab. Dabei übersah er eine 54-jährige Radfahrerin aus Bad Salzuflen, die bevorrechtigt bei Grünlicht die B 239 an der Fußgängerampel auf dem Geh-Radweg überquerte. Die Radfahrerin stürzte zu Boden wurde verletzt in ein Klinikum in Herford eingeliefert.

