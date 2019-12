Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Lippe (ots)

(LW) Zwei Leichtverletzte waren das Ergebnis eines sogenannten Alleinunfalles am Samstag gegen 16.20 Uhr zwischen Tintrup und Maspe. Ein 21-jähriger aus Schieder-Schwalenberg befuhr mit seinem Mazda die Tintruper Straße in Richtung Maspe. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 18-jährige Blombergerin. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben. Dort prallte der Pkw nach ca. 50 Metern gegen eine Feldzufahrt. Im Fahrzeug lösten die Airbags und die Gurtstraffer aus, so dass beide Fahrzeuginsassen nur relativ leichte Verletzungen erlitten. Beide wurden mittels eines Rettungswagens zur Behandlung dem Klinikum in Detmold zugeführt. An dem Pkw entstand Totalschaden.

