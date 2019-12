Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Lagerraum an Schule aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmittag brachen unbekannte Täter am Sportgelände des Niklas-Luhmann-Gymnasiums an der Ravensberger Straße die Metalltür zu einem Lagerraum für Sportutensilien auf und durchsuchten den Raum. Was die Diebe mitgehen ließen, muss noch eine genaue Bestandsaufnahme durch die Schule ergeben. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell