Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub in Trittau

Ratzeburg (ots)

09. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 07.12.2019 Trittau

Am 07.12.2019, gegen 03:40 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Trittau zu einem Raub.

Zwei Männer aus Reinbek (18 und 19 Jahre alt) waren getrennt zu Fuß unterwegs von einer Diskothek in Richtung Bahnhofstraße / Großenseer Straße, um dort zu einer Bushaltestelle zu gelangen.

In der Bahnhofstraße seien sie jeweils alleine von einem unbekannten Täter angesprochen worden. Beide Täter hätten den Geschädigten anhand der Gesten vermittelt, dass sie mit einem Messer bewaffnet seien würden. Sie hätten die Herausgabe der Jacken sowie der Geldbörsen gefordert.

Dieser Aufforderung kamen die Geschädigten nach. Sie blieben unverletzt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: - männlich - ca. 19-20 Jahre alt - ca. 180-185 cm groß - normale Statur - dunkles gelocktes Haar - trug dunkle Kleidung

2. Person - Männlich - ca. 19 -20 Jahre alt - ca. 180-185 cm groß - normale Statur - kurze schwarze Haare - trug dunkle Kleidung / dünne Jacke

Sie erbeuteten zwei Jacken und ein Portemonnaie. Zur genauen Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Täter geben?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Polizeidirektion Ratzeburg

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

