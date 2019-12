Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in der Mannheimer Straße

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr stellte eine Bedienstete den Einbruch in ein Seniorenzentrum in der Mannheimer Straße fest und alarmierte die Polizei. Über das Wochenende hatten sich bislang Unbekannte auf abschließend noch nicht geklärte Art und Weise Zugang zu den Büroräumlichkeiten verschafft und mehrere Schränke und einen Bürocontainer geöffnet. Was letztlich aus den Behältnissen gestohlen wurde, bedarf aktuell der weiteren Ermittlungen, so dass auch noch keine Angaben zur Schadenshöhe getätigt werden können. Als Einbruchszeit kommt Samstagmorgen, 10 Uhr bis Montag, kurz nach 8 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wieblingen, Tel.: 06221/830740, oder dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

