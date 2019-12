Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer: VW Caddy beschädigt und geflüchtet

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Beethovenstraße in Höhe des Anwesens Nr. 1 abgestellten VW Caddy streifte in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr ein bislang nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren. Trotz des Schadens von 4.000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht und setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die evtl. Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

