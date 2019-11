Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Lotte, Emsdetten, Steinfurt, Rheine, Ladbergen, Altenberge, Greven, Einbruchsdelikte

Hörstel, Lotte, Emsdetten, Steinfurt, Rheine, Ladbergen, Altenberge, Greven (ots)

Ort: Hörstel- Bevergern, Kleikamp, Wohnhaus Zeit: Samstag, 16.11.2019, 12.30 (festgestellt) In ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus ist eingebrochen worden. Diverse Schränke und Schubladen waren geöffnet und durchwühlt worden. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Lotte-Wersen, Alter Mühlenweg, Wohnhaus Zeit: Sonntag, 17.11.2019, 17.30 Uhr bis 20.15 Uhr Das Badezimmerfenster wurde aufgebrochen. Im Einfamilienhaus waren mehrere Zimmer durchsucht worden. Es wurde Bargeld gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Emsdetten, Nickelweg, Einfamilienhaus Zeit: Donnerstag, 14.11.2019, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr Unbekannter Täter hebelte eine Tür des Hauses auf und bemerkte dann offenbar, dass sich ein Bewohner und ein Hund in dem Gebäude befanden. Er flüchtete sofort. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Emsdetten, Blumenstraße, Wohnhaus Zeit: Samstag, 16.11.2019, 17.30 Uhr Ein Unbekannter ging in den Garten des Hauses und versuchte, eine Jalousie hochzudrücken. Dies gelang ihm nicht. Er flüchtete über eine angrenzende Garage, wurde dann noch von Zeugen angesprochen. Er lief in Richtung Stadtpark davon. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Altenberge, Mergelkamp Zeit: Samstag, 16.11.2019, 17.30 Uhr und 18.05 Uhr 17.30 Uhr: Unbekannte versuchten in ein Wohnhaus einzusteigen. 18.15 Uhr: In der Nachbarschaft wurden Geräusche in einem Haus gehört. Als sich die Bewohner bemerkbar machten, rannte jemand davon. An der Tür waren Hebelspuren erkennbar. Schränke und Schubladen waren bereits durchwühlt worden. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Ladbergen, Gartenstraße, Wohnhaus Zeit: Donnerstag, 14.11.2019,16.00 Uhr bis Freitag, 15.11.2019, 19.30 Uhr Vermutlich über ein Fenster sind Diebe in ein Wohn-/Praxisgebäude eingestiegen. Beute noch unklar. Bekannt ist: Mindestens 50 Euro Bargeld aus einer Dose. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Rheine-Mesum, Schulten Sundern Zeit: Donnerstag, 14.11.2019, 13.30 Uhr bis Freitag, 15.11.2019, 08.10 Uhr Unbekannte versuchten an einem Firmengebäude die Zugangstür aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Schaden etwa 500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Emsdetten, Borghorster Straße, Nähe Westring Zeit: Freitag, 15.11.2019, 20.00 Uhr bis Samstag, 16.11.2019, 11.00 Uhr Unbekannte wollten an einem Gebäude ein auf Kipp stehendes Fenster aufbrechen. Das Fenster konnte nicht weit genug geöffnet werden. Es blieb beim Versuch. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Steinfurt- Bu., Ochtruper Straße/Gerichtsstraße Zeit: Freitag, 15.11.2019, 02.45 Uhr Unbekannte wollten einen Zigarettenautomaten aufbrechen. Dieser wurde dabei beschädigt. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Emsdetten, Taubenstraße, Firmengebäude Zeit: Freitag, 15.11.2019, 17.30 Uhr bis Samstag, 16.11.2019, 09.30 Uhr Fenster herausgebrochen, im Gebäude sämtliche Räume durchsucht. Erbeutet wurden Modeschmuck und Bargeld. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Greven, Emsdettener Straße, Postenbörse Zeit: Sonntag, 17.11.2019, 22.00 Uhr Gewaltsam in das Gebäude eingestiegen, Metalltür aufgebrochen, Zugang zu den Verkaufsräumen und Büros verschafft. Tresor gewaltsam geöffnet. Offenbar kein Diebesgut. Hinweise bitte unter 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell