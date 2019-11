Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Sachbeschädigungen

Greven (ots)

In der Nacht zum Sonntag (17.11.2019) sind im südlichen Stadtgebiet zahlreiche Autos beschädigt worden. Betroffen waren Fahrzeuge, die an der Wöstenstraße, der Johannesstraße, der Grabenstraße und der Schützenstraße geparkt waren. An den Wagen waren Kennzeichen aus den Halterungen gerissen oder Scheibenwischer beschädigt worden. Zudem war gegen die PKW, insbesondere gegen die Beleuchtungseinrichtungen getreten worden. Um kurz nach 03.00 Uhr wurden Zeugen an der Schützenstraße auf einen männlichen Randalierer aufmerksam. Der 23-Jährige riss gerade von einem PKW das Kennzeichen ab. Danach flüchtete er in das Baugebiet Wöste. Im Laufe der polizeilichen Fahndung konnte der unter Alkoholeinfluss stehende Mann angetroffen und zur Polizeiwache gebracht werden.

