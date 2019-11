Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung/Feuer

Rheine (ots)

Bei einem Feuer in der Toilettenanlage im Stadtpark ist ein geringer Sachschaden an einer Toilette entstanden. Am Freitagvormittag (15.11.2019) wurde die Polizei, unmittelbar nach dem der Vorfall bemerkt worden war, zu dem Gebäude an der Bevergerner Straße gerufen. Hier konnte mitgeteilt werden, dass die Anlage am Vortag, ebenfalls am Vormittag, noch unbeschädigt war. Im Tatzeitraum sind unbekannte Personen in die Herrentoilette gegangen, hatten Papier in eine Toilette gesteckt und dieses angezündet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

