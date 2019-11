Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl am Freitagabend

Lengerich (ots)

Am Lengericher Bahnhof ist am Freitagabend (15.11.2019) eine Frau aus Lengerich bestohlen worden. Die Geschädigte war um 20.30 Uhr mit dem aus Richtung Kattenvenne kommenden Bus dort eingetroffen. In dem Bus waren ihr bereits drei Jugendliche/junge Frauen aufgefallen. Als die Frau aus dem Bus ausstieg, rempelte sie eine der drei Frauen von hinten an und entwendete ihr das Portmonee. Das Opfer hatte die Situation noch nicht richtig realisiert, da war auch schon Hilfe zur Stelle. Ein Lengericher Ehepaar hatte den Diebstahl bemerkt und lief sofort hinter dem Trio her. Sie konnten die Mädchen einholen, ihnen die gestohlene Geldbörse wieder abnehmen und der Geschädigten zurückgeben. Danach flüchteten die Frauen. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise zu den bisher unbekannten Frauen unter Telefon 05481/9337-4515.

