POL-ST: Rheine, Trickdiebstahl

In Rheine waren am Freitagabend (15.11.2019) Trickdiebinnen unterwegs. Die Polizei weist auf die Masche hin und bittet alle Geschäftsinhaber und -angestellte um besondere Vorsicht. Gegen 18.30 Uhr hatten sich drei Frauen zur Kasse eines Geschäftes an der Neuenkirchener Straße begeben und wollten dort mehrere Getränkeflaschen bezahlen. Dazu übergaben sie der Verkäuferin einen 200 Euroschein. Die Angestellte überprüfte diesen und übergab ihnen schließlich das Wechselgeld. Nun begannen die Frauen ein Ablenkungsmanöver, unter anderem fielen Flaschen zu Boden. Danach wollten die Unbekannten den Einkauf rückgängig machen und verlangten die 200 Euro zurück. Es erfolgte der Tausch des 200 Euroscheins gegen die Rückgabe des Wechselgeldes. Als die Frauen gegangen waren, stellte die Geschädigte fest, dass sie um 100 Euro betrogen worden war.

