Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl

Rheine (ots)

In der Nacht zum Sonntag (17.11.2019) haben sich unbekannte Personen an der Hünenborgstraße in einem geparkten PKW aufgehalten. Der oder die Täter durchsuchten den Innenraum des silbernen VWs. Aus dem Wagen entwendeten sie einen Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, Telefon 05971/938-4215. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 08.00 Uhr.

