Polizei Steinfurt

POL-ST: Pressebericht der KPB Steinfurt für Sonntag, den 17.11.2019

Neuenkirchen (ots)

Neuenkirchen - Einbruch in Bäckerei. Samstag, 16.11.2019, 19:28 Uhr bis 20:00 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang in die Backstube einer Bäckerei in Neuenkirchen, Eschenstraße 31. Dort wurde ein Tresor aufgeflext und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Eschenstraße 31 Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Tel. 05971-9380.

