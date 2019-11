POL-ST: Mettingen, Diebstähle aus Fahrzeugen

Polizei Steinfurt

In zwei Wohngebieten beidseitig der Ibbenbürener Straße haben sich in der Nacht zum Freitag (15.11.2019) Diebe aufgehalten. An der Friedrich-von-Schiller-Straße in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 07.40 Uhr und an der Von-Ketteler-Straße in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.50 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich jeweils Zugang zu einem PKW Skoda. In den Wagen bauten sie die festeingebauten Navigationsgeräte aus und entwendeten sie. Zudem stahlen sie ein mobiles Navigationsgerät. Der Wert wird in beiden Fällen mit 2.000 Euro angegeben. Die Polizei bitt et um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

