Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung an einem PKW

Rheine (ots)

Unbekannte Personen haben am Mittwochabend in der Nacht zum Donnerstag (14.11.2019) an der Ridderstraße einen PKW beschädigt. Das Audi Cabriolet war am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, dort abgestellt worden. Am nächsten Morgen, gegen 06.30 Uhr, erlebte die Fahrerin eine böse Überraschung. Unbekannte hatten mit einem Spaten, dessen Herkunft noch unklar ist, das Dach des Cabriolets erheblich beschädigt. An mehreren Stellen war mit dem Gartengerät in das Dach geschnitten bzw. gestochen worden. Der Spaten steckte noch darin. Ins Fahrzeuginnere waren die Unbenannten nicht eingestiegen. Der Schaden liegt deutlich im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

