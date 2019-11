Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, PKW-Diebstahl

Lotte (ots)

An der Dammstraße ist in der Nacht zum Freitag (15.11.2019) ein PKW gestohlen worden. Der graue LEXUS war am späten Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, noch auf dem Abstellplatz eines Grundstücks gesehen worden. Um 02.15 Uhr war das Auto dann verschwunden. Der Wagen, Kennzeichen TE - MS 1111, ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Standort des Fahrzeugs unter Telefon 05451/591-4315.

