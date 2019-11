Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Einbruchsdiebstahl

Lotte (ots)

In ein Wohnhaus an der Straße "Im Horst" sind in der Zeit zwischen Sonntagvormittag und der Nacht zum Freitag (15.11.2019), um Mitternacht, Einbrecher eingestiegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben. Die unbekannten Täter hatten an dem Gebäude die Terrassentür aufgebrochen. Im gesamten Haus suchten sie dann in den Schränken und Behältnissen nach Diebesgut. Genaue Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Es steht fest, dass sie eine Fotoausrüstung, Schmuck und eine Modeleisenbahn gestohlen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315. Sie erinnert: Machen Sie es Einbrechern jetzt, in der "dunklen Jahreszeit", so schwer wie möglich. Lassen Sie besonders während der Nachmittags- und frühen Abendstunden nicht erkennen, ob sich Bewohner im Haus befinden. Schalten Sie Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio etc. Lassen Sie ihr Haus/ihre Wohnung bei längeren Abwesenheiten von Bekannten oder Nachbarn betreuen. Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung. Diebe begeben sich in den meisten Fällen zur Gebäuderückseite. Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. Machen Sie Fotos von Wertgegenständen. Notieren Sie sich die Individualnummern von Geräten und Maschinen. Informationen finden Sie auch unter: www.polizei.nrw.de

