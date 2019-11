Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruchsdelikt

Greven (ots)

Unbekannte Diebe wollten am Donnerstag (14.11.2019) in ein Reihenhaus an der Ludwig-Terfloth-Straße einbrechen. Die Bewohner hatten das Gebäude am Morgen, gegen 08.00 Uhr, verlassen und alles ordnungsgemäß verschlossen. Als sie um 17.00 Uhr zurückkehrten, stellten sie an der Zugangstür Einbruchsspuren fest. Unbekannte Täter hatten daran ein Hebelwerkzeug angesetzt und versucht, die Tür aufzuhebeln. Dies war ihnen jedoch nicht gelungen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

