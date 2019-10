Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach misslungenem Wendemanöver

Rahden (ots)

Am Donnerstagabend sind bei einem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt worden. Darunter auch ein Kind.

Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einem Audi die Diepholzer Straße (B 239) in Richtung Espelkamp. Um seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fortzusetzen, wendete er den PKW in Höhe der Straße "Im Dieke". Hierbei kam es zur Kollision mit dem Seat einer 38-jährigen Herforderin, die hinter dem Rahdener die Bundesstraße befahren hatte. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Audi von der Straße ab und kam in einem Graben zum Stehen. Während der 31-Jährige unverletzt blieb, brachten Rettungskräfte die Seat-Fahrerin und ihre Beifahrerin (11) ins Krankenhaus Rahden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

