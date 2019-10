Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch am Dienstag

Altenberge (ots)

Die Polizei hat nach einem Einbruch an der Straße "Zum Gründchen" die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die dort am Dienstagabend (22.10.2019), im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 20.10 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Passanten oder Anwohner könnten auch durch Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam geworden sein. Die Unbekannten hatten an mehreren Stellen versucht, in das Einfamilienhaus zu gelangen. Nachdem sie über den Zaun bzw. durch eine Hecke auf das Grundstück gelangt waren, gingen sie scheinbar zunächst zum Kellereingang. Der Versuch, die Tür aufzubrechen, scheiterte. Danach versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Als auch dies nicht gelang, zertrümmerten sie eine Fensterscheibe. Jetzt stiegen sie in die Wohnräume ein und erbeuteten Schmuckstücke und etwas Bargeld. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

