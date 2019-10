Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in eine Schule

Rheine (ots)

In den Kellerräumen der Johannesschule an der Osnabrücker Straße haben sich Einbrecher aufgehalten. Die Tatzeit kann zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr und Dienstagmorgen (22.10.2019), 07.00 Uhr, eingegrenzt werden. Die Einbrecher hatten an einer Außen- sowie drei Innentüren erhebliche Schäden angerichtet. In verschiedenen Kellerräumen suchten sie dann nach Diebesgut. Die unbekannten Täter erbeuteten schließlich eine schwarze Musikbox samt Kabel sowie aus einem anderen Raum eine Discokugel. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell