Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Fahrraddiebstahl, Fahrraddiebin ertappt

Steinfurt

Eine 16-jährige Schülerin hatte ihr Fahrrad am Dienstagnachmittag (22.10.) unverschlossen am Bahnhof in Borghorst abgestellt. Als sie gegen 19.14 Uhr mit dem Zug zurückkam, konnte sie aus dem einfahrenden Zug noch ihr Fahrrad am Abstellort sehen. Kurz danach war das Fahrrad verschwunden. In einem Bus des Schienenersatzverkehrs entdeckte die 16-Jährige eine Frau, die ihr Fahrrad dabei hatte. Die 16-Jährige stieg in den Bus um sich zu überzeugen, ob es wirklich ihr Fahrrad war. Da sie es eindeutig wiedererkannte, forderte sie die Frau auf, auszusteigen und auf die Polizei zu warten. Die Frau weigerte sich, woraufhin sich die 16-Jährige hilfesuchend an den Busfahrer wandte. Dieser schlug vor, gemeinsam nach Burgsteinfurt zu fahren und zwischenzeitlich die Polizei zu rufen. Noch bevor die Polizei am Bahnhof in Burgsteinfurt eintraf, versuchte die Tatverdächtige zu flüchten. Sie schlug um sich und traf dabei die 16-Jährige im Gesicht. Passanten kamen der 16-Jährigen zu Hilfe und hielten die Frau fest, bis die Polizei eintraf. Die 16-Jährige konnte belegen, dass es sich tatsächlich um ihr Fahrrad handelte. Sie erhielt es daraufhin sofort zurück. Gegen die Tatverdächtige, einen 33-jährige Frau aus Münster, ist ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet worden.

Ein Tipp der Polizei: Stellen Sie ihr Fahrrad nie unverschlossen ab. Sichern Sie ihr Fahrrad mit geeigneten Schlössern und ketten Sie -wenn möglich- ihr Fahrrad an festen Gegenständen an.

