Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe: Kollision mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag um 16.50 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Pkw-Führer die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Durlacher Tor. In Höhe der Englerstraße wollte der Fahrer verbotswidrig nach links in die Englerstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Der Fahrer des Pkw wurde hierbei leicht verletzt und wurde vor Ort ambulant behandelt. In der Straßenbahn gab es keine Verletzte. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Schaden an der Straßenbahn kann noch nicht beziffert werden.

