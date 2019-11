Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Trunkenheit des Fahrzeugführers

Metelen (ots)

Am Samstag, dem 16.11.2019, verlor ein 20-jähriger Pkw-Führer gegen 07:50 Uhr auf der Eper Straße die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Straßengraben, wo er zum Stillstand kam. Er verletzte sich nicht. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alcotest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Straßengraben entstand durch die Deformierung der Böschung Schaden in Höhe von 300,- EUR, der Schaden am Fahrzeug des Unfallverursachers beträgt etwa 3000,- EUR.

