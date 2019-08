Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ober-Olm (ots)

Freitag, 09.08.2019, 17:15 Uhr

Am Freitagnachmittag kommt es zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger befährt mit seinem Fahrrad einen asphaltierten Feldweg vom Jägerpfad in Ober-Olm kommend. Eine 38-jährige Autofahrerin kommt ihm entgegen. Der Radfahrer guckt kurz auf seinen Tacho und sieht deshalb das entgegenkommende Auto nicht. Die Autofahrerin bremst ab, kann jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kommt. Der Radfahrer stürzt und wird leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das beschädigte Auto wird abgeschleppt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

