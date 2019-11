Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus einem PKW

Emsdetten (ots)

Zwei offenbar jugendliche Diebe haben am Sonntagnachmittag (17.11.2019) eine Gelegenheit zum Diebstahl genutzt. Gegen 17.00 Uhr waren Fahrzeugbesitzer am Brookweg mit dem Entladen ihres Fahrzeugs beschäftigt. Währenddessen hörten sie an dem Wagen plötzlich die Türen knallen. Sie sahen noch zwei männliche Personen, die in Richtung Voßstraße wegrannten. Aus den Konsolen des PKW waren eine Geldbörse und ein Handy gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415. Sie fragt: Wer ist auf den Diebstahl oder die flüchtenden Diebe aufmerksam geworden?

