Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Van stößt gegen Straßenbahn, 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Am Dienstag kurz nach 11 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito die Schwetzinger Straße in Richtung Neckarau.

Nach bisherigen Kenntnisstand bog der 42-Jährige mit seinem Vito an der Kreuzung Schwetzinger Straße/ Viehhofstraße verbotswidrig nach links in Richtung Viehhofstraße ab und kollidierte hierbei mit einer in Richtung Neckarau fahrenden Straßenbahn.

Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro.

Nach dem Unfall, der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen, der Straßenbahnverkehr war knapp eine Stunde gestört.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell