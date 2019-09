Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerwehrmann beschimpft

Hemer (ots)

"Ey du Pfeife, verpiss dich, oder möchtest du, dass ich dich umfahre?" Das musste sich am Sonntag gegen 15 Uhr ein Feuerwehrmann anhören, der den Westiger Schützenumzug absicherte. Der 21-Jährige stand an der Einmündung Kleiststraße/Zeppelinstraße, als der Fahrer eines Kia Picanto durch die Absperrung fahren wollte. Doch der Feuerwehrmann blieb standhaft. Der Fahrer drehte und fuhr in Richtung Am Ballo davon. Für seinen Satz bekommt er dennoch eine Anzeige: wegen einer versuchten Nötigung im Straßenverkehr und einer Beleidigung.

