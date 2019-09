Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Firmeneinbruch gescheitert

Lüdenscheid (ots)

Am 30.08.2019, gegen 7 Uhr stellt ein Geschädigter die zerbrochene Fensterscheibe einer Firma an der Bräuckenstraße fest. Die Doppelverglasung hielt dem Ansinnen der Einbrecher stand und diese gelangten nicht in die Firma. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

