Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter stehlen Mercedes Sprinter

Plettenberg (ots)

In der Zeit vom 15.08. bis zum 02.09.2019 entwendeten unbekannte Diebe einen am Böddinghauser Weg geparkten grauen Mercedes Sprinter 906 AC 30 mit dem amtlichen Kennzeichen SI-MM 9090, mit der weißen Aufschrift Autohaus Müller. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und/oder den Fahrzeugdieben nimmt die Polizei in Plettenberg (9199-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell