POL-KN: (Konstanz) Misshandlung einer jungen Frau auf offener Straße (25.02.2020)

Konstanz (ots)

Weitere, noch nicht bekannte Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am frühen Morgen des Fastnachtsdienstag, 25.02.2020, gegen 05:30 Uhr im Bereich Konrad-Witz-Straße / Luisenstraße / Allmansdorfer Straße zutrug.

Ein junger Mann im Alter von 17 Jahren geriet in diesem Bereich mit seiner 18-jährigen Begleiterin in einen Streit, der auf dem Weg der beiden schwarz gekleideten und alkoholisierten Personen bis zum Erreichen einer Bushaltestelle in der Allmannsdorfer Straße eskalierte. Dort schlug der Jugendliche massiv auf seine Begleiterin ein.

Als die Geschädigte bereits wehrlos am Boden lag, ließ sich der junge Mann dazu hinreißen, auf sie einzutreten, bis sich unbeteiligte Passanten schützend vor das Opfer stellten und bereits vor dem Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst weitere Gewalttaten des Tatverdächtigen unterbanden. Der Tatverdächtige wurde am Tatort festgenommen, die Geschädigte musste durch den Rettungsdienst zur Behandlung in das nahegelegene Klinikum verbracht werden. Die Ersthelfer mit Zivilcourage stellten sich der Polizei als Zeugen zur Verfügung.

Personen, die den Vorfall beobachteten und der Polizei sachdienliche Hinweise zum Ablauf der geschilderten Gewaltstraftat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an einen in diesem Bereich wohnhaften Mann im Alter von etwa 50 Jahren mit einer orange-roten Jacke, der nach bisherigen Erkenntnissen bereits in der Konrad-Witz-Straße auf die Auseinandersetzung der beiden Personen aufmerksam wurde und sie deswegen ansprach.

